سلطات الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور

سجلت سلطات الولايات المتحدة أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الأميركية أن فحوصاً أثبتت إصابة شخص بإنفلونزا الطيور من دون أن يكون قد احتك بحيوان، في حالة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة. وحتى الآن، كانت إصابات البشر بإنفلونزا الطيور المكتشفة في الولايات المتحدة مصدرها مزارع الطيور أو الأبقار.

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