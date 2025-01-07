الخارجية البرازيلية اعلنت انضمام إندونيسيا إلى مجموعة بريكس

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة "بريكس" أن إندونيسيا أصبحت عضوا كامل العضوية في التكتل الذي يجمع اقتصادات ناشئة أبرزها الصين والهند وروسيا.

وأكدت الخارجية البرازيلية أن أكبر دولة في جنوب شرق آسيا من ناحية عدد السكان "تتشارك مع الأعضاء الآخرين الرغبة في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية وتساهم بشكل إيجابي في التعاون داخل الجنوب العالمي".

وتمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا خلال قمة بريكس عام 2023 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تعقد قمة بريكس هذا العام في تموز في ريو دي جانيرو بالبرازيل.