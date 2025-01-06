شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق أمريكية تتعرض لأكبر تساقط للثلوج والجليد منذ عقد من الزمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت عاصفة من الثلوج والجليد والرياح وانخفاض درجات الحرارة، في ظروف سفر خطيرة في أجزاء من وسط الولايات المتحدة، يوم الأحد، إذ جلبت عاصفة شتوية مدمرة امكانية "تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد" في بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية صباح يوم الأحد: "بالنسبة للمواقع في هذه المنطقة التي تتعرض لتساقط أعلى كميات من الثلوج، فقد يكون تساقط الثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد على الأقل".

الجليد يغطي الطرق الرئيسية

غطت الثلوج والجليد طرقًا رئيسية في أجزاء من ولايتي كانساس وإنديانا، وجرى الدفع بالحرس الوطني بالولايتين لمساعدة سائقي السيارات العالقين.



ومن المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات على الأقل، خاصة شمال الطريق السريع 70.وأصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من كانساس وميسوري، حيث تم الإبلاغ عن ظروف طقس تشهد عاصفة ثلجية، وصولًا إلى نيوجيرسي حتى اليوم الاثنين.