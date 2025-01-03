قيادي في "كتيبة جنين" اتهم أمن السلطة الفلسطينية بقتل المواطنين: منفتحون على المبادرات للحل

اتهم قيادي في كتيبة جنين التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أمن السلطة الفلسطينية بقتل المواطنين الفلسطينيين "بدم بارد"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وقال القيادي في كتيبة جنين، إن "أجهزة السلطة حولت مستشفى جنين لثكنة عسكرية واعتقلت ممرضين عالجوا جرحى بمخيم جنين"، مشددا على "أننا نستخدم الرقم 313 تيمنًا بعدد مجاهدي معركة بدر وحريصون على القانون وأمن المواطنين".

وأكد القيادي في كتيبة جنين الانفتاح على "مبادرات العشائر للحل وقد امتنعنا عن الإجهاز على قوة أمنية وقعت بمرمى نيراننا"، وتابع "بعد طرد قوة أمنية من أحد المنازل سيطرنا على سلاح نوعي كان بحوزتها".

وتقوم أجهزة السلطة بعملية مستمرة في جنين ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأمر الذي تم استنكاره من قبل العديد من الجهات الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية قناة "الجزيرة"، عن مقتل مواطن فلسطيني يدعى محمود الحاج مع نجله وإصابة ابنته في مخيم جنين.

ونقلت عن عائلة الحاج في جنين، قولها "قناص من أجهزة الأمن التابعة للسلطة يتمركز بالجبل المحيط بمخيم جنين قنص الأب مع أبنائه".

وأوضحت أن "الوالد كان يقوم بتعبئة الماء على سطح المنزل قبل قنصه وقتله مع ابنه وإصابة ابن آخر".