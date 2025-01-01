شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 42 عامًا.. مقتل مرتكب حادث الدهس في نيو أورليانز والان نبدء بالتفاصيل

عمل إرهابي

حادث متعمد

عبوة ناسفة بدائية

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون من قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المشتبه فى ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار فى نيو أورليانز قُتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.وأشاروا إنهم حددوا السائق الذى قتل 10 أشخاص فى حادث دهس بنيو أورليانز، على أنه رجل يبلغ من العمل 42 عامًا.ولقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الأشخاص المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية خلال الساعات الأولى من الاحتفال برأس السنة الجديدة.يتعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الحادث على أنه "عمل إرهابي"، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قائد المركبة قتل في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أعقاب الهجوم الذي وقع الساعة الثالثة والربع من صباح اليوم الأربعاء في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين في الحي الفرنسي المزدحم.وقالت شرطة نيو أورليانز إنه بعدما توقفت المركبة، خرج منها السائق وفتح النار على عناصر الشرطة، الذين ردوا بإطلاق النار ما أسفر عن مقتل السائق.وأوضحت الشرطة أن شرطيين أصيبا بالرصاص وهما في حالة مستقرة.وصفت عمدة نيو أورليانز، لاتويا كانتريل، في مؤتمر صحفي حادث الدهس بأنه"هجوم إرهابي"، وذكر قائد شرطة المدينة أنه من الواضح أن الحادث متعمد.وقالت مفوضة الشرطة آن كيركباتريك إن سائق المركبة كان "عازم على ارتكاب المذبحة وإلحاق الضرر، لقد كان سلوكًا متعمدًا للغاية، كان الرجل يحاول دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".قالت العميلة الخاصة المساعدة بمكتب التحقيقات الفيدرالي أليثيا دنكان، إن المسؤولين يحققون في عبوة ناسفة بدائية واحدة على الأقل في مكان الحادث.وأفاد البيت الأبيض باطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم، وقالت وزارة العدل إنه جرى أيضًا إطلاع وزير العدل ميريك جارلاند.ويعد الهجوم أحدث مثال على استخدام سيارة كسلاح لتنفيذ أعمال عنف جماعي، وهو اتجاه أثار قلق مسؤولي إنفاذ القانون نظرًا لأنه من الصعب تجنبه.