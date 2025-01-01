شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مقتل 10 وإصابة نحو 30 في حادث دهس بـ"نيو أورليانز" الأمريكية​​​​​​​ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة نيو أورليانز الأمريكية إنها تتعامل مع حادث دهس أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا حيث وصل عدد القتلى إلى 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بعدما صدمت سيارة حشدا من الأشخاص في شارع كانال آند بوربون في نيو أورليانز الأمريكية.

وأكدت مدينة نيو أورليانز الأرقام في بيان على موقعها على الإنترنت وقالت إن أشخاصا أصيبوا في "حادث إصابات جماعية يتعلق بسيارة دخلت في حشد كبير في شارعي كانال وبوربون".

سقوط عدد كبير



وقالت شرطة نيو أورليانز في بيان نقلته محطة WDSU التابعة لشبكة إن بي سي، إنه "تم الإبلاغ عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في شوارع بوربون وإيبرفيل"، وأن سيارة ربما صدمت الناس.

يعد شارع بوربون التاريخي في الحي الفرنسي منطقة سياحية شهيرة، وكان من المتوقع أن يكون مزدحمًا طوال الليل.

قالت الشرطة يوم أمس الثلاثاء إنها تتوقع أن تكون المدينة مزدحمة مع احتفال السكان المحليين والزوار بالعام الجديد. وقالت إدارة شرطة نيو أورليانز إنها ستشغل 100% من أفرادها وستستعين بـ 300 ضابط إضافي للمساعدة في الحفاظ على السلام.