أعاد الجيش تمركزه في احد مراكزه العسكرية بعد دخوله إلى بلدة شمع وانسحاب القوات الاسرائيلية من البلدة. وكان سبق تمركز الجيش في مركزه في شمع قيام فريق الهندسة لنزع الالغام والقذائف غير المنفجرة بعملية مسح للبلدة ولا تزال عمليات المسح مستمرة .

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اعاد تمركزه في احد مراكزه العسكرية بعد دخوله إلى بلدة شمع وانسحاب الجيش الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.