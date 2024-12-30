الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من الحي الشرقي في الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع في بيان، انه "في اليوم الخامس عشر من مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل للعثور على المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في الحي الشرقي للبلدة. تم نقل الجثمان إلى مستشفى مرجعيون الحكومي".

ولفتت الى انه "ستُستأنف صباح الغد عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في الموقع المذكور حتى يتم العثور على جميع المفقودين".