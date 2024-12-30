الحريري تابعت الشأن الحياتي مع "لجنة مشروع دندشلي السكني" كفريا

تابعت النائبة السابقة بهية الحريري الشأنين الحياتي والخدماتي مع وفد من لجنة مشروع دندشلي السكني – كفريا (شرق صيدا) زارها في مجدليون.

وعرض الوفد مع الحريري خطة اللجنة للنهوض بهذه المنطقة السكنية عبر أعمال تأهيل وتحسين لكل مرافقها، كما كان اللقاء مناسبة اطلعت خلالها الحريري من الوفد على احتياجات هذه المنطقة وآلية متابعتها مع اتحاد بلديات صيدا الزهراني .

وكانت الحريري استقبلت الرئيس السابق لدائرة التعليم المهني والتقني في الجنوب سمير محمود في زيارة بروتوكولية لمناسبة تقاعده الوظيفي. وقدم محمود للحريري نسخة من كتابه "لبنان الهوية اللبنانية والطوائف".

وشكرت الحريري محمود على زيارته واهدائه مثنية على "جهوده طيلة فترة توليه مهامه في رئاسة الدائرة جنوباً متمنية له دوام الصحة والتوفيق".