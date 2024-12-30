شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يؤكد تنفيذ توصيات قوى النواب بشأن الصناديق الخاصة وتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد- رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورؤساء مصالح الضرائب العقارية والضرائب العامة، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالصناديق الخاصة.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه في جلساتها بتاريخي 1، و15 من ديسمبر2024، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية، الصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية)، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة على ضرورة التواصل المستمر بين النواب والمسؤولين لتحقيق الصالح العام وصالح العمال، وأكد على إلزام الحكومة بتوفير البيانات المطلوبة حتي يستطيع النواب إيجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة، خاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة وتولية مناصب مستشار لمن بلغوا السن القانونية للمعاش، وإصدار قرارات من شأنها تحقيق التوازن والإصلاح الإدارى.

وأفاد أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه سوف يقوم باتخاذ اللازم بشأن الصناديق الخاصة، والقرارات السالف الإشارة اليها، مؤكدا على تقدم ترتيب مصر خلال السنوات الماضية بسبب توفير البيانات الصحيحة والالتزام بمبدأ الشفافية.

وأشار وزير المالية في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة إلى حرص الحكومة على الحفاظ على العنصر البشرى فى جميع الجهات. وتوافق رئيس اللجنة والنواب ووزير المالية على ضرورة إفادة اللجنة بالمعلومات المطلوبة بحد أقصى أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نشأت عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، ومن النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.







