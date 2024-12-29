محمد علي الحوثي: ننصح السعودية ألّا تتورط في التصعيد ضد اليمن

شدد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في تصريح، على "أننا ننصح السعودية ألا تتورط في التصعيد (ضد اليمن) فالمعركة التي يجب الإعداد لها هي ‎غزة وإيقاف تمدد الكيان" الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي والأميركي في شن غارات على اليمن، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتنقيذ حركة "أنصار الله" عمليات عسكرية لمساندة القطاع والتي شهدت زيادة في إطلاق الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل مؤخرًا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن محللين، أن "إسرائيل تكافح بمواجهة الحوثيين لافتقارها لمعلومات عن مواقع القادة ومخازن الأسلحة".