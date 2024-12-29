شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: البرلمان شريك في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجلس النواب وخاصة لجنة الخطة والموازنة تعد شريكًا فاعلًا في إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في ختام لقائها الموسّع الذي عقدته مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المؤشرات الختامية لخطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وأبرز تطورات الاقتصاد المصري.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حريصة على التفاعل مع مطالب واستفسارات مجلس النواب في إطار من التكامل لتعزيز فعالية خطط التنمية، موجهة الشكر للجنة الخطة والموازنة على التعاون المثمر والتواصل المستمر بشأن تنفيذ خطة التنمة الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الرد على استفسارات النواب حول ما يتعلق بتطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة المبذولة للتغلب على التحديات التنموية، فضلًا عن مناقشة المطالب المتعلق بدوائر السادة النواب على صعيد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز جهود التنمية في الريف المصري.