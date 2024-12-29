"الجهاد الإسلامي": نجدد مطالبتنا أجهزة الأمن الفلسطينية بوقف الاعتداءات على أهلنا في مخيم جنين

أدانت حركة "الجهاد الإسلامي"، بشدة "الجريمة التي أدت إلى استشهاد الصحفية شذى الصباغ في مخيم جنين"، لافتةً الى أننا "نجدد مطالبتنا أجهزة الأمن الفلسطينية بوقف الاعتداءات على أهلنا في مخيم جنين".

ولفتت الحركة، الى أننا "نجدد مطالبتنا أجهزة الأمن الفلسطينية بالتجاوب مع المبادرات الوطنية لتجنب الفتنة وحقن الدماء".