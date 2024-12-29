جبور: الأفرقاء لا يكشفون عن أوراقهم الرئاسية من الآن ويتعاطون بأن هناك ورقة تُلعب بربع الساعة الأخير

رأى مسؤول جهاز الإعلام في حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​شارل جبور​، أنّ "مسألة الإتفاق على اسم لرئاسة الجمهوريّة تحصل في الأيّام والسّاعات الأخيرة قبل جلسة الانتخاب" المقرّر عقدها في 9 كانون الثّاني المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم الكل أمام واقع ضاغط وتحديدًا فريق الممانعة (حزب الله وحلفاؤه)، وهو الّذي عطّل الـ12 جلسة السّابقة، في حين أنّ الفريق المعارض كان يشارك بالجلسات ويدعو باستمرار لجلسات مفتوحة بدورات متتالية".

ولفت، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "القوّات تتعاطى مع جلسة 9 كانون الثّاني كما تعاملت مع الجلسات الـ12 الّتي سبقت، أي المشاركة بجدّيّة والبقاء من بعد انتهاء الدّورة الأولى للمشاركة في الدّورة الثّانية"، موضحًا أنّ "القنوات مفتوحة مع التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النّواب نبيه بري وكل الكتل".

وركّز جبور على أنّ "الكل متهيّب ولديه انطباع أنّ جلسة 9 كانون الثّاني هي الجلسة الأولى الّتي قد تنتج انتخابات رئيس جمهوريّة، وبالتّالي الكل يتعاطى معها بتهيّب، ولا يكشفون عن أوراقهم من الآن ويتعاطون بأنّ هناك ورقة تُلعب في ربع السّاعة الأخير"، معتبرًا أنّ "فريق الممانعة اليوم بين نارَين، نار انتخاب رئيس حتّى لو كان لا يتناسب مع الشّروط الّتي كان يصرّ عليها في المراحل السّابقة، ونار مواصلة التّعطيل، مع خطورة دخول المنطقة عقب انتخاب الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بمرحلة جديدة".

وذكر أنّ "هذا الفريق بدأ يشعر بأنّ الأمور ليست لمصلحته وعامل الوقت بدأ يعمل ضدّه، وبالتّالي هو مضطرّ للحدّ من خسائره، لتمرير هذا الاستحقاق بأقل خسائر ممكنة. وهو لا يبحث اليوم عن الرّبح، فهو في الأصل خسر الحرب، وأقصى ما يمكن أن يفعله بالرّئاسة إمّا الخسارة من خلال تجاوز التّاسع من كانون الثّاني المقبل، وإمّا الحدّ من الخسارة عبر الذهاب إلى انتخاب رئيس في هذا التّاريخ".