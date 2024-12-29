إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة إلى 120

أفادت إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، عن "ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة إلى 120".
وكانت قد ذكرت وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، أنّ "سلطات مكافحة الحرائق في إقليم جنوب جنولاب، صرّحت بأنّه يُعتقد بأنّ معظم من كانوا على متن الطّائرة التّابعة لشركة الطّيران "جيجو اير"، قُتلوا في حادث تحطم الطّائرة في مطار موان الدّولي، باستثناء شخصين تمّ إنقاذهما".
وأشار مسؤولون في السّلطات الكوريّة، بحسب "يونهاب"، إلى أنّ "جسم الطّائرة مدمّر بشكل شبه كامل، ومن الصّعب التّعرّف على هويّات القتلى"، موضحين أنّ "السّبب في حادث تحطّم الطّائرة، ربّما يرجع إلى الاصطدام بالطّيور".
وكانت قد أوضحت الوكالة أنّ طائرة "جيجو إير" (Jeju Air) الّتي كانت عائدة من بانكوك، انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في المطار في بلدة موان، على بُعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول، قبل أن تنفجر وتشتعل النّيران فيها، مشيرةً إلى أنّ معظم الرّكاب كوريّين، باستثناء اثنين من تايلاند.
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