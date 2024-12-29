تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"

تظاهر أكثر من ألف شخص في العاصمة الإسرائيليّة ​تل أبيب​، مطالبين بإرام صفقة لإطلاق سراح من تبقّى من الأسرى الإسرائيليّين لدى حركة "حماس" الفلسطينيّة في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ عيناف زانجاوكر، والدة أحد المحتجزين المتبقّين، انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفشله في إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى، مشدّدةً على أنّه "لا يريد إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب".

ولا يزال نحو 100 من الأسرى في قبضة "حماس"، منذ 7 تشرين الأوّل 2023، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.