تظاهر أكثر من ألف شخص في العاصمة الإسرائيليّة تل أبيب، مطالبين بإرام صفقة لإطلاق سراح من تبقّى من الأسرى الإسرائيليّين لدى حركة "حماس" الفلسطينيّة في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ عيناف زانجاوكر، والدة أحد المحتجزين المتبقّين، انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لفشله في إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى، مشدّدةً على أنّه "لا يريد إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب".
ولا يزال نحو 100 من الأسرى في قبضة "حماس"، منذ 7 تشرين الأوّل 2023، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بصفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.