شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 11 يناير الجارى بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسى 2024,2025، يوم 11 يناير 2025 إلكترونيا، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم غلق باب التسجيل على الموقع للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وعلى أولياء الأمور الذين لم يقوموا بدفع المصروفات حتى الآن وتسجيل بيانات الطلاب سرعة الانتهاء من ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على أولياء الأمور الذين قاموا بدفع المصروفات ولم يسجلوا بيانات الطلاب سرعة تسجيل بيانات الطلاب ورفع مستندات التقدم على الموقع.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجارى، موضحة أنه يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال منصة أبناؤنا فى الخارج، مشددة على أن امتحان الترم الأول يبدأ السبت 11 يناير 2025،

وأعلنت الوزارة خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولى الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولى الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولارا وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة فى الاستمارة بكل دقة.