شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مستشفى القنايات المركزي بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل من السيطرة على الحريق الذي نشب في مستشفى القنايات المركزي دون أية إصابات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القنايات بنشوب حريق في مستشفى القنايات المركزي.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ودفعت بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القنايات إلى المستشفى لمعرفة أسباب الحريق، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبنا لوقوع إصابات.

وبالفحص تبين أن الحريق كان محدودا ونشب في الطابق الثاني بالمستشفى بناحية قسم العمليات، دون وجود أية عمليات في ذلك التوقيت، فيما تمت السيطرة على الحريق فور نشوبه، وتبين أن الحريق كان محدودا ولم ينجم عنه أية إصابات أو خسائر في الأرواح.