في صحف اليوم: المعارضة تسعى إلى تجاوز موعد جلسة 9 كانون الثاني انتظارا لتسلم ترامب منصبه

أفاد مصدر نيابي معارض لصحيفة "الجمهورية" بأن عملية جسّ النبض الجارية تؤشر إلى حصول تقدّم في المعطيات السياسية وتقارب في المواقف نحو انتخاب رئيس للجمهورية يلبّي الطموحات إلى انتخاب رئيس يتكامل برنامجه مع ما يطلبه المجتمع الدولي من تنفيذ للقرارات الدولية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" ان المعارضة وفي مقدمها "القوات اللبنانية"، تسعى إلى تجاوز موعد جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل انتظارا لتسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه على امل ان يكون هناك ضغط أميركي وظروف تكون اكثر ملاءمة لانتخاب الدكتور سمير جعجع او شخصية قريبة من خطه رئيسا، علما ان الاميركيين يرفعون لواء الرئيس التوافقي.

من جهة ثانية، وفي خطوة مهمّة وصفت بأنّها مرتبطة بالوضع المستجد في لبنان والمنطقة بعد سقوط النظام في سوريا، يزور لبنان اليوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس في زيارة رسمية ليوم واحد، بعدما أُرجئت قبل ايام نتيجة تزامنها والتطور السوري بسقوط النظام وخروج الرئيس السوري بشار الاسد من سوريا الى موسكو الأحد الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية"، أنّ المسؤول اليوناني سيلتقي كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره نجيب ميقاتي، وهو يحمل مشروعاً معدّلاً نتيجة الجديد الطارئ ويتعلق بتزخيم عودة النازحين السوريين من دول شرق المتوسط وشماله إلى بلادهم بعد سيطرة المعارضة على السلطة، وأنّه من الضروري أن يناقش في التحضيرات التي باشرها لبنان في هذه المرحلة بعدما كان مصدراً لهجرة النازحين السوريين غير الشرعية إلى قبرص واليونان.