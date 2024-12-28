توقعات الطقس على الإمارات خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، توقعاته للطقس الذي سيسود الدولة على مدى الأيام من الأحد حتى الخميس.

وقال المركز، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن الطقس سيكون يومي الأحد والاثنين رطبا صباحا على بعض المناطق الساحلية والداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف وصحوا إلى غائم جزئيا.

يوم الثلاثاء، يستمر الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

يوم الأربعاء، يُتوقع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية فيما يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحيانا على بعض المناطق الشمالية والساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. سيكون يوم الخميس غائما جزئيا وغائما أحيانا على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

أما الرياح، فيتوقع أن تكون يوم الاثنين جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يومي الاثنين والثلاثاء خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها خلال تلك الأيام تتراوح من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يوم الأربعاء، ستكون الرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ظهرا خاصة على البحر وسرعتها 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. في يوم الخميس، ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر مثيرة الغبار على اليابسة وسرعتها من 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. فيما يكون خفيفا إلى متوسط الموج يوم الأربعاء، يضطرب تدريجيا ظهرا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان. يوم الخميس، يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب الموج في بحر عمان.