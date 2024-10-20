شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: تدربت على كرة هدفى فى شباك غانا بأمم أفريقيا للشاطئية قبلها بيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 20 أكتوبر 2024 01:25 ص
أكد حسام باولو مهاجم منتخب مصر للكرة الشاطئية سعادته بفوز المنتخب على نظيره الغاني في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية.
وقال باولو، في تصريحات تليفزيونية: أشكر الجهاز الفني واللاعبين بعد المجهود الكبير المبذول في إطار الاستعداد للبطولة.
وأضاف: نتدرب بجدية طوال الفترة الماضية ولدينا خطط نستفيد منها في المباريات، خاصة بعد المشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية.
وتابع: احتفالي بهدفي في شباك غانا جاء نتيجة فرحتي بالهدف الذي سجلته.
واختتم: اشتغلنا على الهدف الذي سجلته في شباك غانا قبل المباراة بيوم واحد فقط والحمد لله ربنا كرمني بالتسجيل.
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