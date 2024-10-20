شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو: تدربت على كرة هدفى فى شباك غانا بأمم أفريقيا للشاطئية قبلها بيوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:25 ص

أكد حسام باولو مهاجم منتخب مصر للكرة الشاطئية سعادته بفوز المنتخب على نظيره الغاني في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية.

وقال باولو، في تصريحات تليفزيونية: أشكر الجهاز الفني واللاعبين بعد المجهود الكبير المبذول في إطار الاستعداد للبطولة.

وأضاف: نتدرب بجدية طوال الفترة الماضية ولدينا خطط نستفيد منها في المباريات، خاصة بعد المشاركة في كأس العالم للكرة الشاطئية.

وتابع: احتفالي بهدفي في شباك غانا جاء نتيجة فرحتي بالهدف الذي سجلته.

واختتم: اشتغلنا على الهدف الذي سجلته في شباك غانا قبل المباراة بيوم واحد فقط والحمد لله ربنا كرمني بالتسجيل.