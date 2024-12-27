احتفال مركزي لعائلات العسكريين الشهداء بمناسبة الأعياد المجيدة في نادي الرتباء المركزي - الفياضية

أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، احتفالًا مركزيًّا لعائلات العسكريين الشهداء وأولادهم بمناسبة الأعياد المجيدة في نادي الرتباء المركزي - الفياضية، وذلك بحضور عقيلة قائد الجيش نعمت عون وعدد من الضباط.

وألقى رئيس الجهاز العميد الركن جهاد مرعي كلمة ترحيبية عايد فيها عائلات الشهداء، متمنيًا أن "يحمل العام القادم الخير والصحة والأمان، ومؤكدًا وقوف المؤسسة العسكرية الدائم إلى جانبهمط.

كما تخلل الحفل عروض غنائية وموسيقية وترفيهية، بالإضافة إلى حفل غداء وتوزيع هدايا على الأطفال.