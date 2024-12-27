غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب اسفر عن فقدان 70 شخصا بينهم 25 مالياً

اعلنت حكومة مالي، أن "حادث غرق قارب مهاجرين في المياه المغربية بتاريخ 19 كانون الأول أسفر عن فقدان 70 شخصًا، من بينهم 25 شابًا من مالي".
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن "القارب كان يقل حوالي 80 مهاجرًا في طريقه إلى إسبانيا، وتم إنقاذ 11 شخصًا، من بينهم 9 ماليين".
يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الإفريقية للوصول إلى أوروبا، غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.
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