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ولاية فيكتوريا الأسترالية تتأهب لمواجهة حرائق غابات مدمرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد المجتمعات المحلية ورجال الإطفاء في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية أسترالية من حيث عدد السكان، اليوم الخميس لحرائق غابات مدمرة محتملة مع موجة حارة أججتها رياح غير منتظمة تمثل أسوأ ظروف للحرائق منذ عدة سنوات.

فمع بلوغ درجات الحرارة في ولاية فيكتوريا 37 درجة مئوية ومع توقع تغيرات الرياح على مدار اليوم، أصدر رؤساء أجهزة الإطفاء تحذيرات صارمة للمجتمعات الريفية بتأجيل السفر أو مغادرة منازلهم والبحث عن ملاجئ آمنة.

وتشتعل حالياً العديد من الحرائق الخارجة عن السيطرة في جميع أنحاء الولاية، وقال نائب رئيس وزراء فيكتوريا بن كارول إن احتمال نشوب المزيد من الحرائق في الأيام المقبلة أمر وارد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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