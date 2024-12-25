وزارة الدفاع التركية : الجيش قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن "الجيش قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق".
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة، في بيان، أن "20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في شمال سوريا بينما كانوا يستعدون لشن هجوم، وقتل مسلح في شمال العراق.
وأضافت "عملياتنا ستستمر بفاعلية وحزم".
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي القوة الرائدة ضمن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتصنفها جماعة "إرهابية".
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