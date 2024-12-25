الكرملين: تحويل أميركا مليار دولار لأوكرانيا من أرباح الأصول الروسية يُعد سرقة

أعلن الكرملين، أن "إرسال الولايات المتحدة مبلغ مليار دولار، بحسب تقارير، إلى أوكرانيا عبر البنك الدولي والذي تمت تغطيته بأرباح الأصول الروسية المجمدة يعد سرقة".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "هذه الأموال سُرقت منا. والاحتياطيات التي تم تجميدها، جُمدت أيضا بشكل غير قانوني تماما. وهذا يتعارض مع جميع القواعد والأعراف".

وأضاف "مثل هذه التصرفات غير القانونية، ومن بينها تحويل هذا المليار، قد تصبح على المدى البعيد سببا لاتخاذ إجراءات قانونية. وسنستغل بالطبع كل فرصة لحماية حقوقنا وحقوق ملكيتنا".