قداديس واحتفالات بمناسبة عيد الميلاد في منطقة بعلبك الهرمل

ألقى الأب شربل طراد رئيس أنطش سيدة المعونات في بعلبك عظة خلال قداس عيد الميلاد عرض فيها لما تعرض له الأنطش من صعوبات خلال الحرب الأخيرة، مشددا على أن سياسة العنف لا تبني ووحدها سياسة الحق والمحبة تبني،لا مؤكدا على أهمية اللحمة والتضامن الوطنيين.

كما أحيت الطوائف المسيحية في منطقة بعلبك الهرمل ميلاد السيد المسيح في قداديس أقيمت منتصف ليل الميلاد والصباح ،فعمت القداديس كنائس المنطقة وترأس راعي ابرشية بعلبك ودير الأحمر للموارنة المطران حنا رحمة قداس منتصف الليل في كنيسة سيدة بشوات.

والقى المطران رحمة عظة أكد فيها أن السيد المسيح جاء ليخلص البشرية ولكي يعلمنا الحياة وفرح الحياة مع الله ،الحياة الرافضة للشر والاشرار والاقتراب من الله بعيدا عن الانفسامات والعنف ،وقد جاء ليخلص العالم ويعطي الروح فينا وبيننا لنأخذ روحا جديدة هي روح السيد المسيح.

وترأس الاب نقولا حكيم القداس في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة، واكد في عظته على ضرورة الصلاة لإنقاذ لبنان من المحن التي يمر بها، متمنيا ولادة لبنان الجديد البعيد عن الاضطرابات والمشاكل .

وفي بلدة دورس تراس الأب جوزيف كيروز قداس الصباح بعد الانجيل المقدس، واعلن في عظته أن "زينة الميلاد المعتادة في المنطقة ومظاهر الفرح غابت هذا العام تضامنا مع عوائل الشهداء الذين سقطوا في العدوان الاسرائيلي على لبنان".