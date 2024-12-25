حمادة وشري وقبلان تابعوا مع ميقاتي ملف النازحين اللبنانيين في العراق ووعدهم بمعالجة الموضوع خلال 24 ساعة

أشار مكتب النائب إيهاب حمادة، في بيان الى ان "النواب قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمتابعة ملف النازحين اللبنانيين في العراق".

وتحدث الوفد عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكرا للعراق حكومة وشعبا ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها.

وكان وعد من ميقاتي بمعالجة الموضوع خلال ال ٢٤ ساعة القادمة بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا.