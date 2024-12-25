أشار مكتب النائب إيهاب حمادة، في بيان الى ان "النواب قبلان قبلان وأمين شري وإيهاب حمادة التقوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمتابعة ملف النازحين اللبنانيين في العراق".
وتحدث الوفد عن واقع النازحين الآن ومشكلة العودة واقتراح الحلول المناسبة، شاكرا للعراق حكومة وشعبا ومرجعية وعتبات مقدسة اهتمامها وحسن تعاملها.
وكان وعد من ميقاتي بمعالجة الموضوع خلال ال ٢٤ ساعة القادمة بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة وشري وقبلان تابعوا مع ميقاتي ملف النازحين اللبنانيين في العراق ووعدهم بمعالجة الموضوع خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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