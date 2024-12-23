الكرملين: روسيا تتواصل مع السلطات السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري

اعلن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن روسيا على اتصال مع الإدارة السورية الجديدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري. وعبر أوشاكوف في تصريح له، عن اعتقاده بأن جنودا من كوريا الشمالية سيشاركون على الأرجح في العرض العسكري، الذي سيقام في الساحة الحمراء بموسكو العام المقبل، لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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