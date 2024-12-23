وكالة الأنباء الألمانية عن الأمين العام للناتو: أتوقع ضغوطا من ترامب بسبب الإنفاق الدفاعي المنخفض للأوروبيين

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، "أنني أتوقع ضغوطا من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بسبب الإنفاق الدفاعي المنخفض للأوروبيين".

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