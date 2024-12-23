راغب علامة يلاحق مفبرك صوته بالذكاء الاصطناعي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - قام الفنان اللبناني راغب علامة بالرد على تداول مقطع صوتي عبارة عن حديث تلفوني بينه وبين الفنان الإماراتي عبد الله بالخير عبر السوشيال ميديا حيث نفى علاقته بهذا الحديث متوعدًا بالملاحقة القضائية للشخص الذي قام بإنشاء هذا المقطع عبر الذكاء الاصطناعي.
كما قام أيضًا الفنان عبد الله بالخير بالانضمام لنفي هذا المقطع الصوتي المزعوم موضحًا إن هذا المقطع من خدع الذكاء الاصطناعي مؤكدًا على خطورة هذا الأمر.
مما دفع راغب علامة للرد قائلًا: "والله يا عزيزتي يا اسماء التكنولوجيا اصبحت مخيفة. يقلدون الاصوات. حتى ان احدهم ارسل لي اغنية بصوتي وانا لا اعرف الاغنية ولم اغنيها ولم اسمع بها اساساً. زمن عجيب غريب".
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راغب علامة: جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيحجاء رد الفنان راغب علامة على المقطع الصوتي المنسوب إليه عبر حسابه الخاص بمنصة (X) مؤكدًا بإنه ينفي هذا الاتصال جملة وتفصيلاً حيث قال: "يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص".
كما قام أيضًا الفنان عبد الله بالخير بالانضمام لنفي هذا المقطع الصوتي المزعوم موضحًا إن هذا المقطع من خدع الذكاء الاصطناعي مؤكدًا على خطورة هذا الأمر.
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راغب علامة: التكنولوجيا أصبحت مخيفةجاء من ضمن التعليقات على نفى الفنان راغب علامة تعليق داعم لموقفه قائلاً أن هذه محاولة لتشويه صورة الفنان اللبناني راغب علامة ولكن جمهوره ومحبيه يعرفه جيدًا.
مما دفع راغب علامة للرد قائلًا: "والله يا عزيزتي يا اسماء التكنولوجيا اصبحت مخيفة. يقلدون الاصوات. حتى ان احدهم ارسل لي اغنية بصوتي وانا لا اعرف الاغنية ولم اغنيها ولم اسمع بها اساساً. زمن عجيب غريب".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».