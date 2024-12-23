راغب علامة يلاحق مفبرك صوته بالذكاء الاصطناعي

راغب علامة: جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - قام الفنان اللبنانيبالرد على تداول مقطع صوتي عبارة عن حديث تلفوني بينه وبين الفنان الإماراتيعبر السوشيال ميديا حيث نفى ‏علاقته بهذا الحديث متوعدًا بالملاحقة القضائية للشخص الذي قام بإنشاء هذا المقطع عبر الذكاء الاصطناعي.‏جاء رد الفنان راغب علامة على المقطع الصوتي المنسوب إليه عبر حسابه الخاص بمنصة (‏X‏)‏ ‏ مؤكدًا بإنه ينفي هذا الاتصال جملة وتفصيلاً حيث قال: "يتناول ‏بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الاشخاص وبين احد الفنانين وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح. انفي هذا ‏الاتصال جملةً وتفصيلاً. وسوف الاحق الموضوع قضائياً لنصل الى هذا الشخص".‏كما قام أيضًا الفنان عبد الله بالخير بالانضمام لنفي هذا المقطع الصوتي المزعوم موضحًا إن هذا المقطع من خدع الذكاء الاصطناعي مؤكدًا على خطورة هذا الأمر.‏

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راغب علامة: التكنولوجيا أصبحت مخيفة

رد الفنان راغب علامة- الصورة عبر حسابه الخاص بمنصة X

جاء من ضمن التعليقات على نفى الفنانتعليق داعم لموقفه قائلاً أن هذه محاولة لتشويه صورة الفنان اللبناني راغب علامة ولكن جمهوره ومحبيه يعرفه جيدًا.‏مما دفعللرد قائلًا: "والله يا عزيزتي يا اسماء التكنولوجيا اصبحت مخيفة. يقلدون الاصوات. حتى ان احدهم ارسل لي اغنية بصوتي وانا لا اعرف ‏الاغنية ولم اغنيها ولم اسمع بها اساساً. زمن عجيب غريب".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».