ابراهيم: الاضاءة الميلادية بمستشفى تل شيحا ليست مجرد زينة بل رسالة محبة وسلام تنطلق من زحلة لكل لبنان

اشار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، "الى أنّ الانوار في مستشفى تل شيحا من خلال اضاءة ميلادية ليست مجرد زينة، بل هي رسالة محبة وسلام تنطلق من زحلة إلى كل لبنان"، آملا أن "تُضيء أنوار العيد قلوب الجميع، وأن تكون زحلة دائماً منارةً للعطاء والتآخي"، شاكرا "مؤسسة جوزف طعمة سكاف على المبادرة بتقديم الدعم اللازم لإضاءة المستشفى".

واعتبر ان "هذا الحدث جاء ليؤكد مجددًا الدور الريادي لمستشفى تل شيحا، ليس فقط كمؤسسة طبية تقدم الرعاية الصحية، بل كمركز إنساني يزرع الأمل في نفوس كل من يزور، ويؤكد ايضاً على التكامل بين رسالتي مستشفى تل شيحا ومؤسسة جوزف طعمة سكاف في خدمة المجتمع الزحلي والبقاعي".