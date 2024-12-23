محافظ بيروت طلب من قوى الأمن مكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع واحياء المدينة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي، طلب فيه الايعاز لمن يلزم من القطاعات المعنية في شرطة بيروت لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع واحياء مدينة بيروت، لا سيما في فترة الاعياد المجيدة وخاصة قرب المراكز والمعابد الدينية والاماكن السياحية ونقاط اقامة الاحتفالات العامة وذلك لعدم عرقلة حركة السير وإزعاج المارة.

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