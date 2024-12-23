كهرباء زحلة تضيء برج سيدة زحلة والبقاع لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة

بادرت شركة كهرباء زحلة بإضاءة برج سيدة زحلة والبقاع لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة 24/24 ساعة بأحدث أنواع الضوئيات. ويأتي ذلك، ايمانا من المؤسسة بضرورة "التمسك بالأمل والحب والتسامح في زمن الميلاد رغم الصعوبات التي يمر بها لبنان واللبنانيين".

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