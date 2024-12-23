حركة مرور كثيفة في عدة طرقات

أفادت غرفة التحكم المروري عن حركة مرور كثيفة في عدد من الطرقات في مختلف المناطق.

وأشارت إلى حركة مرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه ‎الدورة حتى ‎الزلقا ومن ‎الضبيه حتى ‎نهر الموت.

كما شمل ذلك الطريق من الوسط التجاري باتجاه شارع جورج حداد باتجاه جسر الرينغ نحو ‎الاشرفية، موضحة أن هناك حركة مرور كثيفة أيضا على اوتوستراد ‎نهر الكلب باتجاه ‎جونيه وعلى طريق ‎ذوق مصبح صعودا.

ولفتت إلى مرور كثيفة على بشارة الخوري- البسطة وعلى طريق برج المر ‎الحمرا- ‎بيروت، وعلى بولفار بيار الجميل باتجاه ‎الكرنتينا، وعلى طريق ‎المكلس - جسر الباشا - الحازمية.