حركة مرور كثيفة في عدة طرقات

أفادت غرفة التحكم المروري عن حركة مرور كثيفة في عدد من الطرقات في مختلف المناطق.
وأشارت إلى حركة مرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الدورة حتى الزلقا ومن الضبيه حتى نهر الموت.
كما شمل ذلك الطريق من الوسط التجاري باتجاه شارع جورج حداد باتجاه جسر الرينغ نحو الاشرفية، موضحة أن هناك حركة مرور كثيفة أيضا على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه جونيه وعلى طريق ذوق مصبح صعودا.
ولفتت إلى مرور كثيفة على بشارة الخوري- البسطة وعلى طريق برج المر الحمرا- بيروت، وعلى بولفار بيار الجميل باتجاه الكرنتينا، وعلى طريق المكلس - جسر الباشا - الحازمية.
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