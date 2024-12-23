ترأس راعي أبرشيّة مار مارون كندا المارونيّة المطران بول مروان تابت، الذّبيحة الإلهيّة لمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس رعية مار يوحنا الرسول، بحضور كل أعضاء لجنة الوقف منذ التّأسيس حتّى اليوم.
وشدّد المطران تابت في كلمة له، على "ضرورة التّعاون والتّضامن بين أبناء الرّعيّة"، مؤكّدًا "أهميّة الالتزام في حياتنا الرّوحيّة والوطنيّة والاجتماعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران تابت ترأس قداسًا في الذكرى العاشرة لتأسيس رعية مار يوحنا الرسول في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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