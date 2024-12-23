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بري تابع الأوضاع العامة واخر المستجدات السياسية مع المفتي قبلان

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان حيث جرى عرض للأوضاع العامة واخر المستجدات السياسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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