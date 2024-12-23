نتانياهو: نقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة الاسرى

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "هناك تقدم بشأن الصفقة سببه أمور منها أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لم يعد بيننا والضربات التي نوجهها لحماس"، مؤكدا "أننا نقوم باتخاذ إجراءات مهمة على كل المستويات لإعادة الاسرى".

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