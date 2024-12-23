الجيش أزال صاروخا من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة برج رحال

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن وحدة الهندسة في الجيش اللبناني عملت على إزالة صاروخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي في بلدة برج رحال- قضاء صور.

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