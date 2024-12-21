شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. مطار فرانكفورت يتوقع استقبال مليون راكب خلال عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

فترة عيد الميلاد

تخصيص وقت كاف للسفر

هبوط اضطراري

الدمام - شريف احمد - يتوقع مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، استقبال حوالي مليون راكب خلال فترة عيد الميلاد.وصرح باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار بأن هناك الكثير من النشاط في المطار، مشيرًا إلى أن عدد رحلات الإقلاع والهبوط وصل اليوم وحده إلى 1100 رحلة بعدد ركاب يقارب 170 ألف شخص.ويتوقع تسجيل عدد مماثل غدا الأحد، وأضاف المتحدث أن حركة السفر بدأت بالفعل أمس الجمعة، مع بداية العطلات المدرسية.وذكر أن من المحتمل أن يصل إلى حاجز المليون مسافر، بحلول 26 ديسمبر، مبينًا أن هذا "عدد جيد" يعادل تقريبًا مستوى العام الماضي.ونصحت فرابورت المسافرين بتخصيص وقت كاف للسفر، لافتة إلى أنه يفضل للمسافرين الذين لديهم أمتعة يجب تسليمها، الحضور في المطار قبل موعد الرحلة بساعتين ونصف الساعة.كما نصحت الشركة بإجراء تسجيل الوصول بشكل مسبق، ونوهت إلى أن من الممكن أيضا حجز عبر الإنترنت فترة زمنية لفحص الأمان لتجنب الانتظار.وفي أكتوبر الماضي كانت ذكرت الشرطة الألمانية، أن طائرة هندية تقل 147 راكبًا، هبطت اضطراريًا في مطار فرانكفورت في ألمانيا،جاء هذا في أعقاب تهديد بوجود قنبلة، خلال رحلتها من نيودلهي إلى لندن.وأشار حينها متحدث باسم الشرطة، إلى نشر التهديد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لافتا إلى زرع قنبلة على متن الطائرة التي تديرها شركة "فيستارا".وأبلغ الطيار هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، وطلب تحويل المسار إلى فرانكفورت.