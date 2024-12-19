شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن عن مساعدة إضافية للسودان بـ200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت واشنطن الخميس عن تخصيصها مبلغا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأميركية إلى 2,3 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اجتماع حول السودان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "عملت الولايات المتحدة كثيرا مع الشركاء لتوفير المساعدة إلى السودان، ونحن اليوم نعلن عن مبلغ إضافي بحوالى 200 مليون دولار".

