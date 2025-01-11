شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش توصيات اللجنة الفنية فى الاجتماع المقبل قبل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حاتم رضاالسبت، 11 يناير 2025 06:30 ص
اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة على عرض قرارات اللجنة الفنية على مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل اعتمادها وعرضها علي أعضاء المجلس للبت فيها، حيث تناقش اللجنة الفنية أكثر من ملف مهم خلال الفترة المقبلة، على رأسها حسم تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب، ومشاركة المنتخبات في كأس العرب وبطولة المحليين على أن يتم عرض هذه التوصيات على مجلس الإدارة لاعتمادها، إلى جانب برامج منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية.
وطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اللجنة الفنية التي تم تشكيلها مؤخرا بالتواصل مع الاتحادات الأوروبية لتنظيم معايشات للمدربين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.
ويهدف اتحاد الكرة من هذه المعايشات لتطوير أداء المدربين المصريين وخلق كوادر تدريبية جديدة، وتضم اللجنة الفنية باتحاد الكرة كلا من حسن شحاته وحلمي طولان ومحسن صالح وعلى أبو جريشة ومحمد عمر وحسن فريد وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.
وحددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراتى بيراميدز مع المنصورة، والمصرى مع وادى دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر، بعد تأجيلهما بسبب اشتراك بيراميدز والمصرى فى البطولات الأفريقية.
وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وقررت إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، على أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرًا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.
جاء التأجيل بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.
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