شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش توصيات اللجنة الفنية فى الاجتماع المقبل قبل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة على عرض قرارات اللجنة الفنية على مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل اعتمادها وعرضها علي أعضاء المجلس للبت فيها، حيث تناقش اللجنة الفنية أكثر من ملف مهم خلال الفترة المقبلة، على رأسها حسم تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب، ومشاركة المنتخبات في كأس العرب وبطولة المحليين على أن يتم عرض هذه التوصيات على مجلس الإدارة لاعتمادها، إلى جانب برامج منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية.

وطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، اللجنة الفنية التي تم تشكيلها مؤخرا بالتواصل مع الاتحادات الأوروبية لتنظيم معايشات للمدربين المصريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف اتحاد الكرة من هذه المعايشات لتطوير أداء المدربين المصريين وخلق كوادر تدريبية جديدة، وتضم اللجنة الفنية باتحاد الكرة كلا من حسن شحاته وحلمي طولان ومحسن صالح وعلى أبو جريشة ومحمد عمر وحسن فريد وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا.

من ناحية أخرى، قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تشكيل إدارة المسابقات، وتضم: سيد بخيت رئيساً، وخالد كامل عضواً، وياسر رأفت عضواً، ومجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )، ومصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث، وناصر فراج مقرراً.