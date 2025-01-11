شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يصطدم بـ زد فى أول مهمة رسمية لطلعت يوسف.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد الإسكندرية، في السابعة مساءً، مواجهة مثيرة تجمع فريقي الاتحاد السكندري، أصحاب الأرض، بقيادة طلعت يوسف، مع ضيفه فريق زد تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، ويسعى كل فريق لحصد فوز ثمين وتحسين مركزه فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وتعتبر مباراة اليوم أول مهمة رسمية للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف، والذي تولى مسؤولية زعيم الثغر خلفاً للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته عقب خروج الاتحاد السكندري من دور الـ32 بكأس مصر بعد الهزيمة أمام تيم إف سي بثنائية نظيفة.

وحصد الاتحاد السكندري 9 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندري 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد فريق زد 10 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو زد 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

ويسعى فريق زد إلى الفوز والتقدم في جدول مسابقة الدوري واقتحام المربع الذهبي، بينما عكف الجهاز الفني للاتحاد السكندري على مراجعة نقاط القوة والضعف لدى فريق زد، سعياً خلف نقاط المباراة للتقدم بجدول المسابقة وإعادة الاتحاد إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.