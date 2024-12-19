شكرا لقرائتكم خبر عن "حققنا هدفنا".. بوتين: سقوط الأسد لا يشكل هزيمة لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الوجود الروسي في سوريا

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الإطاحة في دمشق بحليفه الوثيق بشار الأسد ليست "هزيمة" لموسكو، معتبرا أن الجيش الروسي الموجود في سوريا منذ عام 2015 "حقق هدفه".وقال خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير: "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك".وأضاف: "لقد ذهبنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان، وبصورة عامة، حققنا هدفنا"، لكنه اعترف بأن ثمة وضعا "صعبا".وقال بوتين للصحافيين خلال المؤتمر الذي تابعه ملايين الروس عبر شاشاتهم إن "روسيا اليوم في الحالة التي أردناها، لقد أصبحت أقوى".وأفاد بوتين الخميس بأن روسيا اقترحت على شركائها "استخدام قاعدة حميميم الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية".وأشار إلى أن "هذا الاقتراح مقبول بتفَهُّم، والأمر نفسه ينطبق على قاعدة طرطوس البحرية"، مضيفا "الغالبية الساحقة من دول المنطقة تؤكد أن الحفاظ على قواعدنا العسكرية يهمها".