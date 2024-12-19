الجيش أعلن مواصلة فتح الطرقات ورفع الركام وتفجير الذخائر: لعدم الاقتراب من مناطق عملنا

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه في بيان، أنّ "وحدات الجيش تواصل فتح الطّرقات ورفع الرّكام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذّخائر غير المنفجرة، في المناطق الّتي تعرّضت للقصف جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحًا في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظّروف الملائمة"، داعيةً المواطنين إلى "عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات، والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهمّاتها".

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