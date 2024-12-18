أيوب: لدينا فرصة كلبنانيين للتوجه نحو الحياد بعد أن أصبحت حدودنا ممسوكة ويجب أن تبدأ بانتخاب رئيس

أشارت النائب غادة أيوب، في حديث لـ"LBCI"، الى أنه "يجب طوي صفحة الاسد واعادة العلاقات مع سوريا والخلافات لم تكن يوما مع الشعب السوري بل مع النظام"، معتبرةً أنه "لدينا فرصة كلبنانيين للتوجه نحو الحياد بعد أن أصبحت حدودنا ممسوكة ويجب أن تبدأ بانتخاب رئيس".

ولفتت أيوب، الى أنه "لدينا فرصة لتحصين ساحتنا الداخلية بغض النظر عما سيحصل بسوريا ويجب استباق الأمور والذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية".

وذكرت أن "ما يحصل في سوريا هم يقرّرونه ولكن ما يهمنا هو حدودنا وألا تبقى سوريا الساحة التي عبرها يتم تمرير كل الدعم لأذرع ايران، واكدنا منذ البداية اننا مع حل الدولتين ولم نكن يوما جزءا من اي مشروع توسعي ورهاننا دائما كان على الساحة الداخلية وهاجسنا الاساسي بناء الدولة".