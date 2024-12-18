أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "دوي انفجار كبير سمع في مختلف المناطق الجنوبية والمعلومات الاولية تشير الى عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": دوي انفجار كبير سمع بمختلف المناطق الجنوبية والمعلومات عن عملية تفجير قام بها الجيش الإسرائيلي في كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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