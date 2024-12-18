فرنجية: أنا مُستمر بترشيحي لرئاسة الجمهورية وأنا مُنفتح على أي اسم يتلاءم مع المرحلة

اشار رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية الى اننا طرحنا سلَّة أسماء لرئاسة الجمهورية ولن ندخل بها الآن لكنَّ تركيزنا هو على معايير الرئيس العتيد. واوضح باننا "نريدُ رئيساً "مش على قد الكرسي بل بدنا رئيس على قد الموقع" ويعمل على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة". ولفت الى اننا طرحنا تصور مبني على المعايير، وإذا قررت التراجع لا يمكننا الذهاب إلى جلسة 9 الشهر دون إسم، كما أننا أننا نريد رئيس "عقد الموقع" يأخذ لبنان إلى مرحلة جديدة.

وفي العشاء التكريمي لخلية أزمة النازحين في تيار المردة، قال: "أنا مُستمر بترشيحي لرئاسة الجمهورية وأنا مُنفتح على أي اسم يتلاءم مع المرحلة، لن أختلف مع أصدقائي وليست لدينا "رفاهية الإختلاف" خصوصاً في هذه المرحلة حتى وإن لم نلتقِِ على إسم للرئاسة، ونحن نريد بناء الدولة ونحتاجُ إلى رجل مؤسساتي، ونريدُ رجلاً مثل رفيق الحريري في لبنان على رأس الطائفة المارونية".

ولفت الى ان الحرب الإسرائيلية التي شهدها لبنان مؤخراً "وسخة جداً" وهجرت الكثير من اللبنانيين. وتابع: "الشكر لكل الشباب والشابات الذين عملوا على مساعدة النازحين خلال الحرب وهذا الأمر يعكس الوطنيّة، كلّ منكم قدّم من منطلق وطنيتكم وأصالتكم ولأنكم أهل ضمير وأخلاق وشيم على عكس من تديره المصالح. أنتم رصيدنا الذي بنينا عليه ولا يدوم الا المحبة. أنتم ظهّرتم سياستنا ببعدها الوطني وكنتم الكتف لكل مظلوم أو مقهور أيّاً كان انتماؤه أو مذهبه أو طائفته وهذا هو تيار المرده تيار حرّ الضمير".

واردف فرنجية: "نتمنى لسوريا التوفيق والازدهار والخير، ونأمل أن تبقى موحدة وعربيّة ولجميع أبنائها كما نتمنى أن تبقى بوابة الشرق للبنان".