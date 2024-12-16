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الأرصاد البريطانية تصدر تحذيراً باللون الأصفر بشأن الطقس

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذيراً من هطول أمطار متواصلة قد تجعل ظروف السفر صعبة في مناطق من اسكتلندا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ويدخل التحذير الأصفر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يغطي أجزاء من المرتفعات الاسكتلندية وأرجيل وبوت وبيرثشاير ومنطقة ستيرلينج، حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) اليوم ويستمر حتى الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي الأمطار المتواصلة إلى صعوبة في ظروف السفر واحتمال حدوث فيضانات في بعض الأماكن. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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