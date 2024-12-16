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تتويج الفائزين في أشواط سن اللقايا بمزاينة مدينة زايد

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)
توجت مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة، مساء اليوم، الفائزين في 13 شوطاً ضمن سن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصصت لها 120 جائزة، وشهدت منافساتها مشاركة 354 مطية، وذلك في موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي.

وتوج ضيف الشرف إبراهيم سالم بالكور المزروعي، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.
ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح اليوم الاثنين، الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع الشرايا والتلاد والشركاء من المحليات والمجاهيم، واليذاع المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها مساء غد الثلاثاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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